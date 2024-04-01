«Формируют искаженную картину»: как США выгораживают ответственных за теракт в «Крокусе»

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

СВР: США попытаются снять подозрения о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

«Формируют искаженную картину»: как США выгораживают ответственных за теракт в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Григорий Сысоев;

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Соответствующее задание получили в том числе американские спецслужбы.

Белый дом во главе с президентом США Джо Байденом активизировал работу по искажению картины случившегося в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Американцы выгораживают ответственных за теракт в „Крокус Сити Холле“… Администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта», — говорится в сообщении.

По данным российской разведки, Белый дом поставил госдепартаменту, спецслужбам США, аффилированным с ними неправительственным организациям и СМИ задачу снять подозрения по поводу причастности к теракту президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 144.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, девять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Следует отметить, что еще в начале марта посольство США в Москве и диппредставительства других семи стран-союзников Штатов призвали находящихся в РФ граждан избегать мест массового скопления людей, ведь неуказанные экстремисты планируют нападения, в том числе на концерты. 5-tv.ru рассказывал, откуда Америка знала о грядущем теракте в «Крокусе».

На прошлой неделе глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что допускает причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, устроившие нападение на концертный зал преследовали цель раскачать ситуацию в России. Причем этих злоумышленников, пытавшихся сбежать из РФ, на другой стороне встретили бы «как героев». Следственный комитет РФ намерен заняться расследованием терактов, организованных США против России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия намерена обратиться в международные суды по причастности Украины к терактам. Отдельную ноту по случившему в «Крокусе» Москва передаст Киеву.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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