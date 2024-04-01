Эта машина прошла испытания и уже готова к использованию на поле боя.

Вооруженные силы России используют в зоне спецоперации на Украине новое самоходное артиллерийское орудие 2С42 «Лотос» для подрыва обороны армии Незалежной. Об этом передает польское издание Interia.

«Для украинских военных наступают тяжелые времена. Российская армия наконец-то намерена прорвать украинскую оборону. Для этого Кремль готовит к применению действительно мощное оружие. Это — САО 2С42 «Лотос», — указывается в публикации.

Испытания прошли в 2020 году, но оно уже готово к использованию на поле боя. «Лотос» оснащен гаубицей 2А80-1 калибра 120 миллиметров, которая может запускать новые управляемые ракеты с дальностью действия 25 километров.

Машину можно десантировать с воздуха с парашютом, а еще использовать для перемещения по воде.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на полигоне в Ростовской области испытали новейшую технику для разминирования. Самоходный гусеничный комплекс МТ-2 изготовили в Челябинске.