Эти беспилотники могут выполнять миссии противовоздушной обороны, а стоят при этом дешевле велосипеда.

Модифицированная версия FPV-дрона «Джокер-10» уже используется российскими бойцами в зоне СВО, она сыграет ключевую роль в украинском конфликте. Об этом сообщает WION.

«БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, сыграет ключевую роль в российско-украинском конфликте», — сказали в эфире телеканала.

Среди способностей нового «Джокера-10» отмечаются выполнение миссий противовоздушной обороны и уничтожение украинских беспилотников в воздухе. Причем использование этого дрона обойдется России «дешевле, чем цена велосипеда».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен 60 украинских боевиков. Противник ожидал, что российские войска будут вести борьбу традиционными методами.