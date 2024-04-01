«Готовятся документы»: Россия обратится в международные суды по причастности Украины к терактам
МИД: РФ обратится в международные суды из-за причастности Украины к терактам
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Москва прежде потребовала от Киева выдать всех причастных к таким преступлениям на территории нашей страны.
Москва обратится в международные судебные инстанции по поводу причастности Киева к терактам на территории России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире федерального телеканала.
«Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции. Сейчас готовятся соответствующие документы: и эти документы, и наша страна проходят соответствующие обязательные процедуры», — сказала дипломат.
Захарова объяснила, что направление Россией требований по антитеррору Украине — обязательная процедура. При этом, по ее словам, требований по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» пока нет. Нота будет направлена Киеву после завершения работы правоохранителей, добавила дипломат.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 144.
Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, девять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.
Следует отметить, что еще в начале марта посольство США в Москве и диппредставительства других семи стран-союзников Штатов призвали находящихся в РФ граждан избегать мест массового скопления людей, ведь неуказанные экстремисты планируют нападения, в том числе на концерты. 5-tv.ru рассказывал, откуда Америка знала о грядущем теракте в «Крокусе».
На прошлой неделе глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что допускает причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, устроившие нападение на концертный зал преследовали цель раскачать ситуацию в России. Причем этих злоумышленников, пытавшихся сбежать из РФ, на другой стороне встретили бы «как героев». Следственный комитет РФ намерен заняться расследованием терактов, организованных США против России.
Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ потребовал от Украины выдачи всех причастных к терактам в России. Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что следы последних терактов ведут в Киев.
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