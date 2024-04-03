Блинкен: отправка войск США на Украину приблизит прямой конфликт с Россией

Представитель Белого дома указал, что Вашингтон не стремится к прямому столкновению с Москвой.

США не собираются отправлять свои войска на Украину, поскольку Вашингтон не хочет прямого конфликта с Москвой. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с французским телеканалом LCI.

«Никаких войск США на территории Украины не будет. Это то, что приблизило бы прямой конфликт с Россией, а мы хотим этого избежать», — заявил чиновник.

Комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона, не исключившего возможность отправки войск на Украину, Блинкен указал, что каждая страна, входящая в НАТО, должна принимать решения как на национальном уровне, так и на уровне альянса.

Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. Согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для помощи ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, отправят ли европейских военных «сражаться в окопах» на Украине.