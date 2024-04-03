Блинкен: отправка войск США на Украину приблизит прямой конфликт с Россией

Блинкен: США не заинтересованы в отправке войск на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
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Представитель Белого дома указал, что Вашингтон не стремится к прямому столкновению с Москвой.
США не собираются отправлять свои войска на Украину, поскольку Вашингтон не хочет прямого конфликта с Москвой. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с французским телеканалом LCI.
«Никаких войск США на территории Украины не будет. Это то, что приблизило бы прямой конфликт с Россией, а мы хотим этого избежать», — заявил чиновник.
Комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона, не исключившего возможность отправки войск на Украину, Блинкен указал, что каждая страна, входящая в НАТО, должна принимать решения как на национальном уровне, так и на уровне альянса.
Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. Согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для помощи ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, отправят ли европейских военных «сражаться в окопах» на Украине.
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