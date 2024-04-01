«Ускорить процесс»: отправят ли европейских военных «сражаться в окопах» на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Глава МО Эстонии Певкур: войска Европы не будут сражаться в окопах на Украине

«Ускорить процесс»: отправят ли европейских военных «сражаться в окопах» на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Killig

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Тема:
Спецоперация

С инициативой отправить киевскому режиму на помощь войска ранее выступил Эммануэль Макрон. И полемика не утихает. Теперь свое мнение высказали власти Эстонии.

Войска Европейских стран не будут сражаться в окопах на Украине против российских бойцов. Такое заявление сделал глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с газетой Die Presse.

Он подчеркнул, что военный персонал каждой страны-участницы Североатлантического альянса присутствует на Украине. Речь идет об атташе или людях, которые периодически посещают эту страну. Европейские страны заняты обучением боевиков ВСУ. Тренировки проходят в Великобритании и Польше. Эстония, отметил Певкур, обучила уже 1,5 тысячи боевиков.

«Вопрос в том, можем ли мы сделать то же самое на Украине, чтобы ускорить процесс обучения, потому что каждая поездка через границу занимает время. Но это не значит, что европейские солдаты будут сражаться в окопах на Украине. Этот вариант уже исключен», — заявил эстонский министр.

При этом он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об отправке войск на Украину, «в основном» говорил именно про обучение.

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. Согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила отправку войск на Украину.

Тема:
Спецоперация
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