Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 29 0

Повреждено несколько жилых домов.

Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение

Фото: Depositphotos / albund

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Тайвань

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло рядом с Тайванем. Вследствие чего были повреждены здания. Толчки ощущались даже на японских островах Окинава и Мияко. В регионе объявлена угроза цунами.

Главное метеорологическое агентство Японии сообщило, что землетрясение произошло в 8:58 по местному времени (2:58 по Москве) около восточного побережья Тайваня. Насколько глубоко находится эпицентр — пока что неизвестно. Известно только то, что он расположен «на очень мелкой» глубине под водой.

На Окинаве ощущались толчки до четырех баллов. Специалисты не исключают, что приливная волна может достигнуть трех метров.

Метеорологи Японии сообщили, что позже близ Тайваня произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,3.

Пока что нет данных о пострадавших, но в некоторых домах столицы Тайваня - Тайбэй - пропало электричество. Об этом рассказало агентство Reuters.
 
 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильное землетрясение произошло в японской префектуре Ибараки.

Тема:
Тайвань
5 мар
«Не будет другого выбора»: Китай перестал говорить о мирном воссоединении с Тайванем
22 февр
Делегация США прибыла на Тайвань
13 февр
Американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
26 янв
Дубинки, наручники и ЧПУ: Тайвань ввел новый запрет на экспорт товаров в Россию
17 янв
«Способ давления»: как результаты выборов на Тайване повлияют на весь мир
13 янв
Сторонник войны, нежелательный для Китая: кто стал новым президентом Тайваня
13 янв
Первый лидер уже намечен: на Тайване завершилось голосование за президента
12 янв
Электоральный конфликт: сколько армия Тайваня продержится в случае противостояния с Китаем
11 янв
Кризис, война или изоляция: почему взгляды всего мира прикованы к выборам в Тайване
10 янв
«Встанет вопрос о существовании»: во сколько миру обойдется конфликт на Тайване
+15° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:54
«Закрыты чакры денег и счастья»: индус помог Аните Цой решить проблемы в личной жизни
4:25
Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение
4:13
«Эти слова со мной навсегда»: Захарова назвала свою самую любимую песню
3:48
Сводит счеты и прикрывается законом? Почему Санду ополчилась на Гуцул
3:35
Срок выплаты по уходу за ребенком предлагают увеличить до трех лет
3:23
Порошенко намерен участвовать в президентских выборах на Украине

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
«Кармическое время»: почему друг за другом умирают участники КВН «Одесские джентльмены»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок