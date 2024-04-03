Глава фонда «Защитники Отечества» рассказала Путину об итогах работы за год

А в Кремле обсудили вопрос помощи тем, кто уже вернулся из зоны спецоперации. Глава фонда «Защитники Отечества» рассказала президенту об итогах работы организации, созданной по распоряжению Владимира Путина год назад.

По словам Анны Цивилевой, за это время было получено 910 тысяч обращений от демобилизованных, военных и членов семей погибших бойцов. И подавляющее большинство вопросов успешно решены. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат продолжит.

О подвиге ее мужа знают далеко за пределами Луганска. Денис Драгонер отдал свою жизнь, чтобы спасти сослуживцев. Еще до начала СВО, отбивая атаку национлистов под Лисичанском.

вдова

По зову сердца он пошел в ополчение, погиб героем. Хотя де юре военным не являлся, тогда добровольцы не числислись в каких-либо армейских списках. Пособие по потере кормильца хоть и получилось оформить, но вот военную пенсию вдова с маленьким сыном на руках получить не могла.

Сейчас, после обращения в фонд «Защитник Отечества» — надежда появилась. Впрочем, основная задача это все-таки добиться официального признания заслуг мужа погибшего за Родину и товарищей. По всей стране, тысячи подобных просьб — и все их теперь есть кому решать, и отчитываются за свою работу лично президенту.

«Анна Евгеньевна, завтра исполняется год, как был подписан указ о создании Фонда защитник Отечества. Работаете вы меньше, с июня, по-моему, но за это время совсем недавно были еще внесены и поправки к подписанному год назад указу для того, чтобы сделать вашу работу еще более продуктивной. Что за то время удалось сделать и какие проблемы считаете наиболее важными?», — спросил Владимир Путин.

«Уважаемый Владимир Владимирович, действительно ровно год назад был издан указ о создании государственного фонда Защитника Отчества. Вообще хочу сказать, что структура эта абсолютно новая в нашей стране, никогда ранее не создаваемая ни после ВОВ, ни после предыдущих локальных войн и конфликтов», — ответила председатель фонда.

О том, что людям, готовым защищать Родину, необходимо особое внимание и помощь, Верховный главнокомандующий говорил еще в своем послании Федеральному Собранию в феврале 2023 года. Количество обращений, которое поступило в фонд с тех пор, колоссальное.

Проблемные вопросы самые разные: 96 тысяч попросили помощь в оформлении денежных выплат, 74 тысячи обратились за юридической помощью, еще 76 тысячам фонд помог пройти санаторно-курортное лечение и оказал психологичесаую помощь. Всего фонд принял 910 тысяч заявлений, 780 тысяч человек уже получили необходимую поддержку.

Среди них и просьба Татьяны — вдовы героя спецоперации, он погиб прикрывая бойцов.

В работу фонда вовлечены и ветераны СВО. Они готовы поддержать сослуживцев их семьи, в первую очередь делом.

Сергей — тренер по бальным танцам еще недавно в составе десантного подразделения штурмавал окопы. а Сейчас организовал группу, для вдов, которых — в первую очередь не хореографии, а тому что жизнь продолжается.

А еще, благодаря фонду, в школах появились уроки мужества. Те, кто вернулся с фронта готовы делится своим жизненным опытом. Пусть и военная форма теперь все чаще на вешалке, чем на плечах. Их служба Отечеству продолжается.

Беспрецедентная помощь государства, минуя бюрократические проволочки. Система работает в режиме «одного окна». Будь то оформление документов, лечение или реабилитация.

Наиболее острые вопросы получение удостоверений ветеранов боевых действий и социальных гарантий, еще больше упростить их получение, может введение Министерством обороны электронной системы обращений, отметил президент.

Кроме того, во время встречи с Анной Цивилевой Владимир Путин решил еще один вопрос. Глава фонда предложила обеспечить автомобилями ветеранов СВО, которые получили тяжелые ранения, и жизненно-нуждающимися в специальном транспорте.