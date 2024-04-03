В Японии ожидается цунами высотой три метра после землетрясения

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 39 0

Жителей прибрежных районов эвакуируют.

В Японии ожидается цунами высотой три метра после землетрясения

Фото: www.globallookpress.com / Hugo Amaral

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Тема:
Тайвань

Угрозу цунами объявили в японской префектуре Окинава после произошедшего землетрясения близ Тайваня. Об этом сообщило метеорологическое агентство страны.

Отмечается, что недалеко от Тайваня в океане случилось землетрясение магнитудой 7,5. Оно и стало причиной угрозы цунами.

Волна высотой три метра может дойти до юго-западного побережья Японии примерно в десять утра по местному времени. Это четыре утра по Москве.

Однако местный телеканал NHK World сообщил, что если цунами и дойдет, то вряд ли последуют какие-то серьезные разрушения. При этом на всякий случай жителей прибрежных районов эвакуируют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 в 8:58 по местному времени. Вследствие происшествия были повреждены здания. Толчки ощущались даже на японских островах Окинава и Мияко.

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