В Японии ожидается цунами высотой три метра после землетрясения
Жителей прибрежных районов эвакуируют.
Фото: www.globallookpress.com / Hugo Amaral
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Угрозу цунами объявили в японской префектуре Окинава после произошедшего землетрясения близ Тайваня. Об этом сообщило метеорологическое агентство страны.
Отмечается, что недалеко от Тайваня в океане случилось землетрясение магнитудой 7,5. Оно и стало причиной угрозы цунами.
Волна высотой три метра может дойти до юго-западного побережья Японии примерно в десять утра по местному времени. Это четыре утра по Москве.
Однако местный телеканал NHK World сообщил, что если цунами и дойдет, то вряд ли последуют какие-то серьезные разрушения. При этом на всякий случай жителей прибрежных районов эвакуируют.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 в 8:58 по местному времени. Вследствие происшествия были повреждены здания. Толчки ощущались даже на японских островах Окинава и Мияко.
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