Макрон готов? Названы реальные сроки, когда армия Франции может оказаться на Украине
Захарова: 1,5 тысячи военных Франции готовят для переброски на Украину
Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Killig; 5-tv.ru
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Из-за неудач ВСУ некоторые европейские лидеры действительно могут прибегнуть к отчаянным мерам. Вот только к чему в итоге приведут такие шаги?
После громких заявлений президента Франции Эммануэля Макрона французские военные действительно готовятся к отправке на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка полторы тысячи человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий», — сказала Захарова в ходе брифинга.
Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. Согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что Макрон не смог уговорить лидеров США и ФРГ.
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