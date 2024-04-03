«Белый дом обеспокоен»: Макрон отказался от помощи США при конфликте с Россией

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Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

WSJ: Макрон отказался от помощи США при конфликте с Россией на Украине

«Белый дом обеспокоен»: Макрон отказался от помощи США при конфликте с Россией

Фото: Reuters / Yves Herman

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Тема:
Спецоперация

Сами США боятся вовлечения в боевые действия и отказываются от ввода своей армии на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен обращаться к Соединенным Штатам за помощью в случае ответной реакции России на ввод войск на Украину. Об этом передает газета The Wall Street Journal.

По словам неназванного американского чиновника, Белый дом был «обеспокоен тем, что Россия может атаковать любые французские войска» в случае их отправки в Незалежную. Это в итоге может привести к вовлечению в украинский конфликт Франции и других стран Запада.

Однако Макрон заявил своим союзникам, что при таком сценарии их вмешательства не потребуется.

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что США не заинтересованы в отправке войск на Украину. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, Вашнгтон не будет этого делать, поскольку не хочет прямого конфликта с Москвой.

Тема:
Спецоперация
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