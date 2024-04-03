В Киеве уже говорят о тяжелом для боевиков положении в этом городе.

Донецкий город Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артемовска, которые освободили российские войска. Об этом заявил майор украинской армии в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе.

«Та же история ожидает Часов Яр на фоне отчетов о наших проблемах с оборонными рубежами. Меня это не очень тешит», — сказал он.

Майор добавил, что войска Незалежной не смогут держать оборону в Часов Яре, если бойцы РФ пробьют ее и перекроют снабжение в этом городе.

Россия продолжает проведение специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что войскам России осталось пройти до Часова Яра около 500 метров. Тем временем на Украине уже говорят о тяжелом для боевиков положении в этом городе.