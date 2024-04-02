Российские бойцы активно наступают на разных направлениях в зоне спецоперации. А Часов Яр уже скоро потеряет для Украины стратегическое значение.

Для боевиков Украины сложилась опасная и сложная ситуация в районе города Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Такое заявление сделал отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный».

«Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часов Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация», — сказал он.

Кривинос добавил, что войска РФ ведут активное наступление еще и на других направлениях в зоне спецоперации. Российские бойцы, выполняя задачи, ликвидируют множество боевиков ВСУ.

Кроме того, Кривонос призвал готовиться к обороне Харькова.

На прошлой неделе Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в районе Часов Яра. Это позволит освободить населенный пункт Красное и приблизить возможность начала восстановительных работ в Артемовске.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Часов Яр в ДНР теряет стратегическое значение для ВСУ. Этот город уже на протяжении десяти лет являлся важным логистическим хабом для украинского командования. Однако теперь армия РФ занимает все ведущие туда дороги.