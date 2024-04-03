На пороге: для выхода на границы Часова Яра ВС РФ осталось пройти около 500 метров

Депутат Водолацкий: ВС России осталось пройти до Часова Яра около 500 метров
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Этот населенный пункт является важным логистическим хабом для ВСУ.
Вооруженным силам (ВС) РФ осталась преодолеть пусть в 500 метров, чтобы выйти на границы города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал бывший депутат Государственной думы Виктор Водолацкий агентству РИА Новости.
«Что касается Часов Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы Часов Яра», — сказал он.
Прежде отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что для украинских националистов сложилась опасная и сложная ситуация в районе Часова Яра. Кроме того, Кривонос призвал киевский режим готовиться к обороне Харькова.
Россия продолжает проведение специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блинкен требует срочно направить помощь Украине.
- 3 апр
- «Малка» — сверхмощная артиллерия. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 3 апр
- Блинкен: отправка войск США на Украину приблизит прямой конфликт с Россией
- 2 апр
- Фонд «Защитники Отечества» получил 910 тысяч обращений за десять месяцев работы
- 2 апр
- Генерал НАТО назвал российские планирующие боеприпасы «Царь-бомбой» для ВСУ
- 2 апр
- «Недостаточно сказать»: в США призвали НАТО разорвать отношения с Украиной
- 2 апр
- Ситуация критическая: Блинкен требует срочно направить помощь Украине
- 2 апр
- «Масштабная катастрофа»: к чему привел просчет Запада на Украине
- 2 апр
- Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
- 2 апр
- «Самая опасная ситуация»: генерал ВСУ о положении боевиков под Часов Яром
- 2 апр
- «Для чего это делается?» — как ВСУ лишаются даже стратегических резервов
Читайте также
67%
0.24 99.41
-0.16
Нашли ошибку?