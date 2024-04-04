Без шансов: журналист Херш заявил об уверенности ЦРУ в поражении Украины
Журналист Херш заявил об уверенности ЦРУ в поражении Украины
Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency / Pavlo Palamarchuk
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Белый дом не обращает внимание на данные своей же разведки.
Украина не имеет шансов одержать победу в конфликте. Со стратегической точки зрения он уже и вовсе закончен. Об это написал американский журналист Сеймур Херш на своем личном сайте.
По его словам, в ЦРУ (Центральное разведывательное управление) уже понимают, что у Украины ноль не победит в конфликте с Россией. При этом Белый дом и Конгресс не обращают внимание на информацию разведки.
«По мнению аналитиков Центрального разведывательного управления и других специалистов, со стратегической точки зрения этот конфликт закончен. Но на земле он продолжается, поддерживаемый Белым домом, который отчаянно добивается от конгресса выделения новых миллиардов для обанкротившегося правительства столь же отчаявшегося президента Владимира Зеленского», — написал журналист.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какая политическая судьба ждет лидера Украины.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
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