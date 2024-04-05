Трамп заявил о готовности позвонить Путину в связи с терактом в «Крокусе»

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 14 0

Действующий лидер США Джо Байден, в свою очередь, даже не выразил соболезнований российской стороне.

Трамп заявил о готовности позвонить Путину в связи с терактом в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что он, в отличие от нынешней главы Белого дома Джо Байдена, позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину в связи с атакой террористов на «Крокус Сити Холл». Об этом бизнесмен рассказал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. Отрывок этой беседы журналист опубликовал на своем официальном сайте.

«Хью, я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», — сказал Трамп.

К слову, Байден даже не выразил соболезнований российской стороне.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551. Всего по делу о теракте арестованы десять человек. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд в Махачкале арестовал троих подозреваемых в терроризме.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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