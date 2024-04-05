Российские штурмовики захватили опорный пункт ВСУ на артемовском направлении

Добиваться успеха российским военным удается благодаря слаженной работе всех подразделений. На артемовском направлении нашим штурмовикам при поддержке танкистов и ударных беспилотников удалось захватить крупный опорный пункт украинских боевиков. Корреспондент «Известий» Денис Кулага увидел работу бойцов.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, после того, как народы на тот момент самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР — обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда ВСУ усилили обстрелы мирных кварталов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Донецке в результате обстрела ВСУ погиб мужчина.