Российские штурмовики захватили опорный пункт ВСУ на артемовском направлении
Решить боевую задачу нашей пехоте помогли танкисты и операторы беспилотных летательных аппаратов.
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Добиваться успеха российским военным удается благодаря слаженной работе всех подразделений. На артемовском направлении нашим штурмовикам при поддержке танкистов и ударных беспилотников удалось захватить крупный опорный пункт украинских боевиков. Корреспондент «Известий» Денис Кулага увидел работу бойцов.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, после того, как народы на тот момент самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР — обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда ВСУ усилили обстрелы мирных кварталов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Донецке в результате обстрела ВСУ погиб мужчина.
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