Восемь человек ранило при детонации взрывчатки украинского дрона в Ростовской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 112 0

Голубев сообщил о восьми пострадавших при детонации взрывчатки украинского БПЛА

Восемь человек ранило при детонации взрывчатки украинского дрона в Ростовской области

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Беспилотники ВСУ атаковали регион в ночь на 5 апреля.

В результате детонации взрывного устройства на одном из украинских беспилотников пострадали восемь жителей Ростовской области. Об этом сообщает глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Морозовский район Ростовской области был атакован дронами ВСУ в ночь на 5 апреля. Один из БПЛА упал в районе аэродрома.

«В результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА, пострадали, по предварительным данным, восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников», — сообщает губернатор.

Пострадавшие доставлены в районную больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

Всего минувшей ночью над регионами России были сбиты 53 украинских беспилотника, более 40 из них — в Ростовской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД назвали число погибших от ударов боевиков ВСУ россиян.

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