На Украине заявили о поврежденных объектах энергетики в Одесской области
«Укрэнерго»: в Одесской области повреждены объекты энергетики
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в регионе. От Минобороны России официальной информации не поступало.
В Одесской области из-за взрывов пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в социальных сетях сообщила компания «Укрэнерго».
«Объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области: повреждена часть оборудования», — говорится в сообщении.
Также о повреждениях подстанции в одном из южных регионов информирует украинское министерство энергетики.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в парламенте Крыма назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России.
- 5 апр
- Восемь человек ранило при детонации взрывчатки украинского дрона в Ростовской области
- 5 апр
- «Как Германия после войны»: на что толкают Украину ради вступления в НАТО
- 5 апр
- Из-под земли достали: военные РФ обнаружили спрятанный танк «Азова»* за пять миллионов долларов
- 5 апр
- Доброволец из Якутии отразил четыре атаки и уничтожил 27 боевиков ВСУ
- 5 апр
- В МИД назвали число погибших от ударов боевиков ВСУ россиян
- 5 апр
- «Вызывает возражения»: что ждет Украину на саммите НАТО в июле
- 5 апр
- Несмотря на опасность: жители Белгородской области восстанавливают свои дома
- 5 апр
- «Специальная функция»: зачем Украина направляет боевиков «Азова»* в Харьков
- 5 апр
- «Критический момент»: Ермак о положении Украины, оставшейся без помощи США
- 5 апр
- Более 50 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь в регионах России
Читайте также
64%
-0.22 100.07
0.66
Нашли ошибку?