Дополнительный эшелон спасателей направили в Оренбургскую область
Поручение отдал глава МЧС России Александр Куренков.
Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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Дополнительный эшелон спасателей вылетел в Оренбургскую область. Поручение отдал глава МЧС России Александр Куренков. В Регион отправились 175 спасателей на самолете Ил-76.
«На борту самолета Ил-76 чрезвычайного ведомства 175 специалистов Отряда „Центроспас“, курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России», — написали в Telegram-канале ведомства.
В МЧС добавили, что в регион также направили дополнительные плавсредства, технику высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты.
На месте устранения последствий паводка в Орске на данный момент задействованы более 500 специалистов, 146 единиц техники, отметили представители ведомства.
Прорыв дамбы в Орске произошел поздно вечером 5 апреля. Паводковые воды разрушили участок насыпной дамбы протяженностью в десять метров. В городе и регионе действует режим ЧС. Уже эвакуированы более 700 местных жителей. Затоплено несколько тысяч домов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в причинах прорыва дамбы в Орске будут разбираться следователи.
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