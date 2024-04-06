Дополнительный эшелон спасателей направили в Оренбургскую область

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 36 0

Поручение отдал глава МЧС России Александр Куренков.

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Дополнительный эшелон спасателей вылетел в Оренбургскую область. Поручение отдал глава МЧС России Александр Куренков. В Регион отправились 175 спасателей на самолете Ил-76.

«На борту самолета Ил-76 чрезвычайного ведомства 175 специалистов Отряда „Центроспас“, курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России», — написали в Telegram-канале ведомства.

В МЧС добавили, что в регион также направили дополнительные плавсредства, технику высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты.

На месте устранения последствий паводка в Орске на данный момент задействованы более 500 специалистов, 146 единиц техники, отметили представители ведомства.

Прорыв дамбы в Орске произошел поздно вечером 5 апреля. Паводковые воды разрушили участок насыпной дамбы протяженностью в десять метров. В городе и регионе действует режим ЧС. Уже эвакуированы более 700 местных жителей. Затоплено несколько тысяч домов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в причинах прорыва дамбы в Орске будут разбираться следователи.

Тема:
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