«Где можно и нельзя»: почему Польша подняла авиацию из-за действий России в рамках СВО

О чем говорит такая реакция Варшавы?

Поднятие Польшей и ее союзными государствами авиации из-за «интенсивной» активности России на Украине являются излишними и эмоциональными мерами. О этом в беседе с изданием Lenta.ru заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Излишняя антироссийская эмоциональность польских властей, по-моему, вредит делу европейской стабильности. Они там, где можно и нельзя, все время усматривают какие-то происки российских сил — военных, невоенных, пропагандистских», — указал политик.

Карасин подчеркнул, что подобные настроения и действия, в том числе, польских властей только мешают нормальному диалогу между государствами Европы.

Польская авиация была поднята в небо в ночь на 6 апреля.

«Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, которая связана с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины», — говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Польше объявили о создании совместной миссии НАТО на Украине.