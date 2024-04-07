Столтенберг допустил компромиссы со стороны Украины в конфликте с Россией

Украине, возможно, придется пойти на «некоторые компромиссы» в будущем ради разрешения конфликта с Россией. Об этом BBC заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«В конце концов, именно Украина должна решить, на какие компромиссы она готова пойти, нам нужно дать ей возможность оказаться в таком положении, когда она действительно достигнет приемлемого результата за столом переговоров», — сказал руководитель альянса.

Он отметил, что Незалежной потребуется помощь еще в течение многих лет после того, как конфликт будет завершен.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.