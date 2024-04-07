«Положили тела в лодку»: боевики ВСУ расстреляли сослуживцев на берегу Днепра

Сальдо рассказал о расстреле боевиками ВСУ своих сослуживцев
Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Все это удалось запечатлеть российскому БПЛА.
Боевики ВСУ расстреляли своих сослуживцев на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наш разведывательный коптер снял видео, как двое украинских военных на правом берегу Днепра в Херсонской области расстреляли своих сослуживцев, положили тела убитых в резиновую лодку, оттолкнули ее от берега и скрылись», ― написал глава региона в Telegram-канале.
Российские бойцы предполагают, что на полученных с коптера кадрах запечатлен расстрел тех, кто отказался отправляться в самоубийственный десант на левом берегу Днепра, добавил Сальдо.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что нехватка боеприпасов вынудила боевиков ВСУ искать снаряды по болотам.
- 7 апр
- Столтенберг допустил компромиссы со стороны Украины в конфликте с Россией
- 6 апр
- Во Франции предрекли разрушение страны в случае столкновения с Россией
- 6 апр
- Нехватка боеприпасов вынудила боевиков ВСУ искать снаряды по болотам
- 6 апр
- «Где можно и нельзя»: почему Польша подняла авиацию из-за действий России в рамках СВО
- 6 апр
- Путин подписал закон, запрещающий увольнять вдов участников СВО
- 6 апр
- «Мы зависимы»: мощь России растет, пока Запад ищет средства
- 6 апр
- ВС РФ ударили по скоплению иностранной техники под Харьковом
- 6 апр
- Российские войска нанесли массированный удар по военным аэродромам Украины
- 6 апр
- Российские войска сорвали попытку ВСУ перейти на левый берег Днепра
- 6 апр
- В Киевской области повреждено частное предприятие
Читайте также
81%
0.11 100.13
0.06
Нашли ошибку?