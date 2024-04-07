«Боготворю этих ребят»: Александр Маршал спел для ивановских десантников в зоне СВО

Александр Маршал спел для ивановских десантников в зоне СВО
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
По окончании концерта любой желающий мог взять автограф и сфотографироваться с артистом.
Заслуженный артист России Александр Маршал выступил перед ивановскими десантниками в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Это не концерт, это то, что я считаю своим долгом. Поскольку я бывший военный, а бывших не бывает, для меня это родная аудитория, и я всегда с огромным удовольствием принимаю приглашения, когда говорят, что есть возможность поехать», — отметил исполнитель.
Он подчеркнул, что «боготворит этих ребят» и хочет, чтобы они вернулись домой живыми с победой. Бойцы долго аплодировали каждой песне, а по окончании концерта любой желающий мог взять автограф и сфотографироваться с Маршалом.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие российские звезды поддерживают бойцов СВО.
- 7 апр
- Почему битва за Часов Яр может стать одним из поворотных моментов СВО
- 7 апр
- Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину
- 7 апр
- Вопреки всему: удары ВСУ по приграничным областям лишь сплотили граждан России
- 7 апр
- На Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет
- 7 апр
- «Положили тела в лодку»: боевики ВСУ расстреляли сослуживцев на берегу Днепра
- 7 апр
- Столтенберг допустил компромиссы со стороны Украины в конфликте с Россией
- 6 апр
- Во Франции предрекли разрушение страны в случае столкновения с Россией
- 6 апр
- Нехватка боеприпасов вынудила боевиков ВСУ искать снаряды по болотам
- 6 апр
- «Где можно и нельзя»: почему Польша подняла авиацию из-за действий России в рамках СВО
- 6 апр
- Путин подписал закон, запрещающий увольнять вдов участников СВО
Читайте также
81%
0.11 100.13
0.06
Нашли ошибку?