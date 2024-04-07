«Боготворю этих ребят»: Александр Маршал спел для ивановских десантников в зоне СВО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 65 0

Александр Маршал спел для ивановских десантников в зоне СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

По окончании концерта любой желающий мог взять автограф и сфотографироваться с артистом.

Заслуженный артист России Александр Маршал выступил перед ивановскими десантниками в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Это не концерт, это то, что я считаю своим долгом. Поскольку я бывший военный, а бывших не бывает, для меня это родная аудитория, и я всегда с огромным удовольствием принимаю приглашения, когда говорят, что есть возможность поехать», — отметил исполнитель.

Он подчеркнул, что «боготворит этих ребят» и хочет, чтобы они вернулись домой живыми с победой. Бойцы долго аплодировали каждой песне, а по окончании концерта любой желающий мог взять автограф и сфотографироваться с Маршалом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие российские звезды поддерживают бойцов СВО.

Тема:
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