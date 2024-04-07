Сделаем все, что нужно: волонтер рассказал о помощи жителям подтопленного Орска

Жителей Орска призвали пить только кипяченную или бутилированную воду из-за риска отравления после прорыва дамбы.

После прорыва дамбы в Орске, добровольцы работают совместно с МЧС, чтобы помочь местным жителям переместиться в временные убежища. Кроме того, в регионе власти призвали пить воду только бутилированую или кипяченой воду. Алексей Каширских, один из таких добровольцев, поделился со 5-tv.ru своим опытом помощи нуждающимся людям в воскресенье, 7 апреля.

Он заявил, что готов доставлять людей из зоны наводнения без оплаты. Предложение о помощи он опубликовал в социальных сетях, указав свой контактный номер. Также на прицепе его машины, которую он использует для перемещений по городу, видна надпись «Поможем бесплатно».

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Местная жительница Алена Лаптева также рассказала специально для 5-tv.ru о том, как доставляют питьевую воду в регион. По ее словам, из кранов идет очень грязная вода, которую пить нельзя.

«Приезжают МЧС, сирена оповещает о том, что подача воды приехала, очень большие очереди», — поделилась Алена Лаптева.

Ситуация в Орске с точки зрения здравоохранения находится на постоянном контроле. На месте ЧП находится замглавы Минздрава РФ Андрей Плутницкий. Он занимается непосредственным контролем работы врачей. Работу всей медслужбы курирует Федеральный центр медицины катастроф, писал ранее 5-tv.ru.