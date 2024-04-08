Свет всегда побеждает тьму: группа «Пикник» решила продолжить тур вопреки теракту в «Крокусе»

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Группа «Пикник» решила продолжить тур вопреки теракту в «Крокусе»

Фото, видео: Пименов Роман / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Музыканты уже выходили на сцену после трагедии — спустя неделю выступили на благотворительном вечере в Петербурге.

Рок-группа «Пикник» после трагедии в «Крокус Сити Холле» решила не отменять свой гастрольный тур по российским городам. Все запланированные на апрель концерты состоятся.

Уже на этой неделе музыканты выступят на Урале — в Магнитогорске, Челябинске и Екатеринбурге. После будут концерты еще в шести городах. В группе также не исключают, что в будущем отправятся с этой программой и на Дальний Восток.

«У нас есть изменения, но они в сторону расширения программы: добавление песен, а не убавление», — отметил бас-гитарист коллектива Марат Корчемный.

После трагедии в «Крокус Сити Холле» музыканты уже выходили на сцену — спустя неделю они выступили на благотворительном вечере в Петербурге. Все собранные средства направили на помощь жертвам теракта.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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