«Какой ты? О чем ты?» — Стоянов объяснил свою позицию по СВО на Украине

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 193 0

Стоянов: меня называли трусом из-за молчания на тему СВО

«Какой ты? О чем ты?» — Стоянов объяснил свою позицию по СВО на Украине

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Артист признался, что больше всего «проклятий» он получал из родной Одессы.

Знаменитый актер Юрий Стоянов впервые коснулся темы специальной военной операции на Украине. В своем недавнем интервью Надежде Стрелец народный артист России объяснил причину продолжительного молчания.

Звезда «Городка» признался, что не хочет делать громких политических высказываний, потому что в первую очередь старается говорить с помощью искусства и собственной профессии.

«Вот кого бы ты ни играл: артиста с большой дороги, женщину, старика, дедушку, бабушку — неважно, неужели все-таки зритель не чувствует, какой ты? Про что ты? Для чего ты? О чем ты?» — задался вопросами артист.

Он поделился, что получает огромное количество «проклятий» и обвинений в «трусости». В особенности из родной Одессы, что для него совершенно «поразительно».

«Это моя позиция, она не связана с тем, что я нашел себе удобную, сытую нишу во времени, построил себе красивое витиеватое оправдание, сказанное с искренним взглядом. Нет», — объяснил Юрий Николаевич.

Он подметил, что находится «с хорошими людьми» и всегда был за то, чтобы «мириться». Подобной позиции, как добавил актер, он придерживается давно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стоянов объяснил, почему отказался общаться с отрекшимися от него сыновьями.

Тема:
Спецоперация
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