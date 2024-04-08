В США пообещали Украине «конкретный результат» после саммита НАТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Постпред США Смит: по итогам саммита НАТО Украину ждет конкретный результат

В США пообещали Украине «конкретный результат» после саммита НАТО

Фото: Reuters / Johanna Geron

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Тема:
Спецоперация

Западные «партнеры» в очередной раз поманили украинцев вступлением в альянс.

После саммита НАТО в июле Украину ожидает «конкретный результат». Об этом заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит.

«У нас будет конкретный результат для Украины. Не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству путем углубления работы НАТО с украинцами», — сказала она на конференции по случаю 75-летия военного блока в Вашингтоне.

Смит уточнила, что речь идет об усилении работы с Киевом по вопросам оперативной совместимости, модернизации, предоставления дополнительных ресурсов и «институционализации» помощи.

При этом о вступлении Украины в НАТО можно будет говорить только после соблюдения всех условий и согласия на это союзников, подчеркнула Смит. В числе необходимых требований она назвала окончание конфликта на Украине и реализацию ряда реформ в стране.

Накануне заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев попросил зарезервировать за Украиной место в НАТО. По его словам, если Североатлантический альянс будет бездействовать в вопросе присоединения Украины, то этим он покажет свою слабость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о «некоторых компромиссах», на которые, возможно, придется пойти Украине ради разрешения конфликта с Россией.

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Спецоперация
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