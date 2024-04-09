Экипажи Т-80 громят позиции ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении огневые точки ВСУ громят наши танкисты. Боевые машины наносят разящие удары по технике и укреплениям боевиков, после чего быстро меняют позиции и снова ищут уязвимые места в обороне противника.

Действовать нередко приходится под пулями и снарядами, но опытные экипажи научились эффективно работать в любой обстановке. В этом убедился корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Первым же прицельным выстрелом танк вскрыл один из самых сложных блиндажей на этом участке фронта. Оттуда противник долгое время бил из миномета по нашим позициям. Отстреляв боекомплект, экипаж уходит.

За точное попадание командир благодарит наводчика. «Панюк» — позывной у бойца такой — с танками работает всего пять месяцев. На фронт пришел добровольцем. Изучил систему быстро.

«Попал в слаженный экипаж. Нормально изучил танк. Изучил свое рабочее место. Выполняем боевые задачи», — поделился «Панюк».

Экипаж этого танка прошел через многое. Вот кадры одного из недавних выездов. Во время отхода прямо в башню выстрелили из ручного гранатомета.

Экипаж этого танка Т-80 часто был под обстрелом. Приходилось буквально уходить от ответного огня. Причем, делать это очень быстро. Судя по корпусу машины — так не скажешь. Она как новенькая.

За машиной они следят очень внимательно. Каждый день по несколько раз техническое обслуживание. Ответственен за это механик-водитель с позывным «Залив». Служить пошел в след за младшим братом, которого мобилизовали.

«Стыдно, наверное, было. Младший работает. Добровольцем не взяли, подписал контракт», — рассказал механик-водитель танка Т-80 с позывным «Залив».

Танкисты на купянском направлении работают в основном прямой наводкой. Так, говорят, проще разбирать блиндажи. Ведь технику враг бережет. Старается глубже окопаться. Но от танка это не спасает.