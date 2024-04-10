Байден заподозрил Трампа в желании надавить на Украину ради уступок территорий

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 27 0

Как миллиардер планирует решить украинский конфликт?

Байден заподозрил Трампа в желании надавить на Украину ради уступок территорий

Фото: Reuters / Ronda Churchill

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Тема:
Выборы президента США 2024

Американский президент Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах президента США в ноябре Дональд Трамп потребует от Украины решиться на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией.

«Если он станет президентом, то собирается что-нибудь придумать, чтобы заставить Украину отказаться от большого куска своей земли, чтобы добиться мира», — сказал глава государства.

Действующий лидер США также выступил с критикой тезисов Трампа, выступающего против поддержки украинской стороны.

«Он (Трамп — Прим. ред.) взял телефон, позвонил сенаторам-республиканцам и сказал: „Не голосуйте за это. Не делайте это“. Почему? Потому что он не хочет обидеть (президента РФ Владимира) Путина», — добавил Байден во время мероприятия по сбору средств для своей избирательной кампании в Чикаго.

При этом американский президент заявил, что у Трампа якобы есть некий секретный план по вопросу Украины. Политик сообщил, что знает о его содержании.

Ранее 5-tv.ru писал, что миллиардер из Штатов поймал Байдена на противоречиях.

Тема:
Выборы президента США 2024
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