В ООН хотят, чтобы киевский режим вернул себе регионы, которые уже давно являются российскими.

Абсолютно все, включая западные страны, при переговорах по урегулированию украинского конфликта должны учитывать, что Россия за счет новых регионов стала больше. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие, вы знаете, что и в Российской Федерации они другие. Российская Федерация стала больше, в ней появились четыре новых региона, и это необходимо учитывать всем», — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о том, что конфликт должен завершиться территориальной целостностью Незалежной.

Чуть ранее американский лидер Джо Байден заявил, что при победе на выборах президента США в ноябре Дональд Трамп потребует от Украины решиться на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на участие Индии в мирном саммите, который хочет провести Швейцария.