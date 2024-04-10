В Пентагоне признали безрезультатность ударов ВСУ по энергообъектам в России

Их удается оперативно ремонтировать, подчеркнула помощник главы ведомства.

Существенного влияния на военные возможности России удары ВСУ по российским энергообъектам оказать не смогли. Об этом заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер.

«Я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты», — сказала Уолландер на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей США.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Военно-космические силы России нанесли удары с применением авиационных бомб ФАБ по Харьковскому авиаремонтному заводу.