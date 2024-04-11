Файзуллин поручил оперативно восстановить жилье в Оренбуржье

Эфирная новость 31 0

Уже известны ориентировочные сроки окончания работ.

Фото, видео: Пресс-служба Минстроя РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Паводки в регионах России

За эти дни в Оренбургской области почти на четверть сократили сброс воды в Ириклинском водохранилище, которое как раз и было построено для того, чтобы регулировать уровень Урала. Сейчас сброс минимальный, это поможет избежать второй волны паводка.

Таким образом, вода уже уходит из Орска, скоро можно будет подобраться к пострадавшим районам. А это значит, начнется восстановление системы плотин, их решено сделать повышенного уровня мощности.

В результате паводка вышли из строя больше половины скважин Орска, нужно обеспечить город водой. Кроме того, придется провести дезинфекцию затопленных территорий высокой концентрацией хлора.

А приехавший в Орск министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин распорядился начать обследование пострадавших домов, чтобы все успеть восстановить до конца лета.

«Обязательно должно пройти обследование, задача очень быстрая должна быть организована, и я думаю, что уже вечером состав групп и Росеестр подключим для того, чтобы ускоренно эту работу провести», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Оренбургской области развернули около трех километров водоналивных дамб.

Тема:
Паводки в регионах России
11 апр
МЧС доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Оренбургскую область
11 апр
У многих сдают нервы: как людей эвакуируют из затопленного Оренбурга
11 апр
Жители Курганской области готовятся к пику паводка
11 апр
В Оренбургской области развернули около трех километров водоналивных дамб
10 апр
«Работает штатно»: 20-километровую дамбу в Орске обслуживали всего два человека
10 апр
Файзуллин пообещал восстановить пострадавшее от паводка жилье в Орске
10 апр
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1022 сантиметров
10 апр
Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье уменьшили на четверть
10 апр
«Стройте качественно»: бобры начали возводить «плотины» в затопленном Орске
10 апр
Страшные последствия: какие заболевания грозят людям в зоне затоплений
+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
93.22
0.47 101.23
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:41
МЧС доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Оренбургскую область
3:33
Детей-маугли из подвала в Петербурге могут вернуть отцу или матери
3:19
Боне посоветовали сходить к психологу из-за желания найти подруг среди подписчиц
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака
2:46
Файзуллин поручил оперативно восстановить жилье в Оренбуржье
2:31
Кулеба решил «жестко» потребовать ЗРК Patriot у Запада

Сейчас читают

НАТО готовится к войне с Россией уже 75 лет — войдут её войска на Украину или нет?
В театре назвали дату и место похорон Александра Ширвиндта
«Просто рай»: что происходит с вдовой Валентина Юдашкина и где она сейчас
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок