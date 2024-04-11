Файзуллин поручил оперативно восстановить жилье в Оренбуржье
Уже известны ориентировочные сроки окончания работ.
Фото, видео: Пресс-служба Минстроя РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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За эти дни в Оренбургской области почти на четверть сократили сброс воды в Ириклинском водохранилище, которое как раз и было построено для того, чтобы регулировать уровень Урала. Сейчас сброс минимальный, это поможет избежать второй волны паводка.
Таким образом, вода уже уходит из Орска, скоро можно будет подобраться к пострадавшим районам. А это значит, начнется восстановление системы плотин, их решено сделать повышенного уровня мощности.
В результате паводка вышли из строя больше половины скважин Орска, нужно обеспечить город водой. Кроме того, придется провести дезинфекцию затопленных территорий высокой концентрацией хлора.
А приехавший в Орск министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин распорядился начать обследование пострадавших домов, чтобы все успеть восстановить до конца лета.
«Обязательно должно пройти обследование, задача очень быстрая должна быть организована, и я думаю, что уже вечером состав групп и Росеестр подключим для того, чтобы ускоренно эту работу провести», — сказал он.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Оренбургской области развернули около трех километров водоналивных дамб.
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