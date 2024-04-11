Файзуллин поручил оперативно восстановить жилье в Оренбуржье

За эти дни в Оренбургской области почти на четверть сократили сброс воды в Ириклинском водохранилище, которое как раз и было построено для того, чтобы регулировать уровень Урала. Сейчас сброс минимальный, это поможет избежать второй волны паводка.

Таким образом, вода уже уходит из Орска, скоро можно будет подобраться к пострадавшим районам. А это значит, начнется восстановление системы плотин, их решено сделать повышенного уровня мощности.

В результате паводка вышли из строя больше половины скважин Орска, нужно обеспечить город водой. Кроме того, придется провести дезинфекцию затопленных территорий высокой концентрацией хлора.

А приехавший в Орск министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин распорядился начать обследование пострадавших домов, чтобы все успеть восстановить до конца лета.

«Обязательно должно пройти обследование, задача очень быстрая должна быть организована, и я думаю, что уже вечером состав групп и Росеестр подключим для того, чтобы ускоренно эту работу провести», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Оренбургской области развернули около трех километров водоналивных дамб.