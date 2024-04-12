Путин назвал паноптикумом конференцию по Украине в Швейцарии

Грядущая конференция по Украине в Швейцарии является паноптикумом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашают и говорят, что мы отказываемся», — сказал глава государства в Кремле на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко счел невозможным проведение мирной конференции по Украине без России.