Уровень воды в реке Урал около Орска снизился за сутки на 1,39 метра

Тем временем в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей из-за угрозы затопления города.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Уровень воды в реке Урал в городе Орске Оренбургской области снизился за сутки на 1,39 метра. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 сантиметра. На остальных реках региона в течение дня уровень снизился от двух сантиметров на Кутутыке в Кувандыке до 139 сантиметров на Урале в Орске», — сообщается на странице правительства в соцсети «ВКонтакте».
Однако жителей предупреждают о дальнейшем повышении уровня воды. На предстоящие сутки прогнозируется подтопление около 1,5 тысячи домов и более 1,6 тысячи приусадебных участков в Оренбурге, Оренбургском, Илекском и Беляевском районах, Кувандыкском городском округе.
Тем временем в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей из-за угрозы затопления города. Горожан просят быть максимально собранными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга побил исторический рекорд и достиг отметки в 10,92 метра.
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