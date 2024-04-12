Уровень воды в реке Урал около Орска снизился за сутки на 1,39 метра

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Тем временем в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей из-за угрозы затопления города.

Уровень воды в реке Урал около Орска снизился за сутки на 1,39 метра

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Паводки в регионах России

Уровень воды в реке Урал в городе Орске Оренбургской области снизился за сутки на 1,39 метра. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 сантиметра. На остальных реках региона в течение дня уровень снизился от двух сантиметров на Кутутыке в Кувандыке до 139 сантиметров на Урале в Орске», — сообщается на странице правительства в соцсети «ВКонтакте».

Однако жителей предупреждают о дальнейшем повышении уровня воды. На предстоящие сутки прогнозируется подтопление около 1,5 тысячи домов и более 1,6 тысячи приусадебных участков в Оренбурге, Оренбургском, Илекском и Беляевском районах, Кувандыкском городском округе.

Тем временем в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей из-за угрозы затопления города. Горожан просят быть максимально собранными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга побил исторический рекорд и достиг отметки в 10,92 метра.

Тема:
Паводки в регионах России
12 апр
Куренков прибыл в Алтайский край для оценки ситуации с паводком
12 апр
Прошлое смыло: жители Оренбуржья начали возвращаться в подтопленные дома
12 апр
Рев сирен, вода повсюду: ситуация в Оренбуржье стала критической
12 апр
«Положение критическое»: в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей
12 апр
Воды выше крыши: сильное течение осложняет эвакуацию людей в Оренбуржье
12 апр
Военные эвакуируют людей из труднодоступных районов Оренбуржья
12 апр
Уровень воды в реке Тобол может вырасти в три раза около Кургана
12 апр
Целый поселок ушел под воду в Кузбассе из-за паводка
12 апр
Пик паводка наступил в Оренбурге на фоне рекордного уровня воды в реке Урал
11 апр
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил исторический максимум
+9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

0:04
Пострадавший в Москве экс-сотрудник СБУ обвинил Украину в подрыве автомобиля
23:48
Байден публично предостерег Иран от нанесения ударов по Израилю
23:34
Уровень воды в реке Урал около Орска снизился за сутки на 1,39 метра
23:21
«Хезболла» выпустила десятки ракет по позициям артиллерии Израиля
23:07
США направили на Ближний Восток дополнительные силы из-за угрозы удара Ирана по Израилю
22:53
Изображение Гагарина показали на Останкинской телебашне в День космонавтики

Сейчас читают

«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
Лорак выступила в Москве на фоне слухов о желании получить гражданство России
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок