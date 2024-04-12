Уровень воды в реке Урал около Орска снизился за сутки на 1,39 метра

Уровень воды в реке Урал в городе Орске Оренбургской области снизился за сутки на 1,39 метра. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 сантиметра. На остальных реках региона в течение дня уровень снизился от двух сантиметров на Кутутыке в Кувандыке до 139 сантиметров на Урале в Орске», — сообщается на странице правительства в соцсети «ВКонтакте».

Однако жителей предупреждают о дальнейшем повышении уровня воды. На предстоящие сутки прогнозируется подтопление около 1,5 тысячи домов и более 1,6 тысячи приусадебных участков в Оренбурге, Оренбургском, Илекском и Беляевском районах, Кувандыкском городском округе.

Тем временем в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей из-за угрозы затопления города. Горожан просят быть максимально собранными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга побил исторический рекорд и достиг отметки в 10,92 метра.