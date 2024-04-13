Посольство Китая опровергло обвинения в поставках оружия в Россию

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 23 0

США призвали отказаться от попыток найти «козла отпущения».

Посольство Китая опровергло обвинения в поставках оружия в Россию

Фото: Darko Vojinovic / AP / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Китай не поставляет оружие какой-либо из сторон конфликта на Украине. Об этом ТАСС заявил официальный представитель посольства Поднебесной в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Мы призываем американскую сторону воздержаться от пренебрежения к нормальным отношениям между Китаем и Россией и отказаться от попыток искать козла отпущения», — сказал Пэнъюй.

Дипломат отметил, что Китай не наращивает объемы вооружений и никак не учувствует в украинском конфликте.

«Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — указал представитель посольства.

Прежде агентство Reuters сообщило, что США подозревают Китай в помощи России в рамках СВО посредством поддержки российской оборонной отрасли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Китае заявили о готовности предоставить России и Украине условия для переговоров.

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