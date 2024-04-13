Что не устроило киевских чиновников в этот раз?

Посольство Украины в Подгорице потребовало у государственной телерадиокомпании Черногории RTCG сменить логотип телеканала TVCG2, почитав, что тот напоминает букву Z. Об этом сообщает местное издание Vijesti.

По мнению украинских дипломатов, обновленный логотип — цифра 2 — очень похож на «Z», которую российские военнослужащие на своей технике в хоне специальной военной операции, а для остальных жителей РФ стала неофициальным символом и означает «За победу».

К слову, компания выбрала логотип путем проведения конкурса, в котором приняли участие 43 автора из Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины, Хорватии и Венгрии. Победитель был объявлен в октябре этого года. Пока что руководство RTCG не комментировало ситуацию.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Украины призвали жителей готовиться к тотальному блэкауту.