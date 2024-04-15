ВС РФ улучшили позиции в Работино и в районе Вербового

Рогов: российские войска улучшили позиции в Работино и в районе Вербового
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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ВСУ продолжают нести потери в живой силе на поле боя.
Российские силы отбили атаки боевиков ВСУ в Работино и в районе Вербовое. Об успехах бойцов в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Работино наши войска отбили две атаки и улучшили позиции по переднему краю, а также разрушили вражеский опорный пункт. В районе Вербового отбили тоже две атаки, а затем не только улучшили позиции, но и взяли один опорник», — отметил он.
Кроме того, российские бойцы добились определенных успехов и в районе Малой Токмачки в Запорожской области.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее предрекли Украине.
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