Киевскому режиму придется пойти как минимум на два условия. Какие именно?

Завершить украинский конфликт можно лишь одним способом — для этого Киеву нужно занять нейтралитет и разорвать связь с Вашингтоном. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер во время дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

«Необходимо разорвать стратегическую связь между Украиной и США, чтобы создать по-настоящему нейтральную Украину. Это единственный способ закончить хаос, который существует сегодня», — предупредил он.

Если даже США и дальше будут поставлять Украине оружие и потакать всем прихотям Владимира Зеленского, то ситуация все равно не изменится, поскольку между РФ и Украиной велика разница в потенциале. Эксперт уверен, что со временем он лишь будет увеличиваться в пользу Москвы.

«У России сейчас решающее преимущество перед Украиной, со временем этот дисбаланс будет увеличиваться, а не уменьшаться. Запад ничего не может сделать, чтобы исправить это положение. Украинцы обречены», — подытожил Миршаймер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Трамп собирается разрешить конфликт на Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.