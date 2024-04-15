Непогода в Москве: в конце недели в столице может пойти мокрый снег

Жителей города ждет «барическая пила».

Жары в ближайшие дни ждать не стоит. Жителям Москвы на этой неделе обещают дожди, сильный ветер и «барическую пилу».

Так, на языке синоптиков называются резкие перепады атмосферного давления. Дневная температура не превысит десяти градусов.

Ночная будет на уровне пяти. В конце недели станет еще холоднее, возможен даже мокрый снег. Столбики термометров покажут от нуля до плюс трех. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.