Непогода в Москве: в конце недели в столице может пойти мокрый снег

Эфирная новость 33 0

В конце недели в столице может пойти мокрый снег

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Жителей города ждет «барическая пила».

Жары в ближайшие дни ждать не стоит. Жителям Москвы на этой неделе обещают дожди, сильный ветер и «барическую пилу».

Так, на языке синоптиков называются резкие перепады атмосферного давления. Дневная температура не превысит десяти градусов.

Ночная будет на уровне пяти. В конце недели станет еще холоднее, возможен даже мокрый снег. Столбики термометров покажут от нуля до плюс трех. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Тема:
Погода
15 апр
«Головная боль и ухудшение самочувствия»: чего ждать от магнитных бурь в апреле
9 апр
Москвичей призвали не выходить из дома без крайней необходимости из-за непогоды
9 апр
Шторм Кейтлин надвигается: Европу накрыла аномальная жара
9 апр
В ожидании грозы: городские службы готовы встретить непогоду в Москве
7 апр
Долгожданная весна: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе
6 апр
Большая вода: как выглядят улицы Орска после прорыва дамбы
5 апр
Глава Оренбурга сообщил о 333 подтопленных домовладениях в городе
5 апр
Режим ЧС ввели в Оренбургской и Самарской областях из-за паводков
5 апр
Температурные качели: когда в Москву вернется июньская погода
4 апр
Пик еще не пройден: как Самарская область справляется с сильнейшим паводком
+8° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:03
На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста
18:47
«Живая связь с ребятами»: как власти Астраханской области оказывают поддержку бойцам СВО
18:31
Уголовная ответственность? Какие растения и грибы категорически нельзя выращивать на даче
18:15
Непогода в Москве: в конце недели в столице может пойти мокрый снег
17:59
Ревнует и отгоняет всех от принца: Меган Маркл шокировала общественность
17:58
Правительство поддержало проект о наказании за преступления из-за расовой вражды

Сейчас читают

На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста
«Состояние такое же»: когда Юрия Куклачева переведут из реанимации
Люкс VS масс-маркет: стоит ли переплачивать за дорогой шампунь
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок