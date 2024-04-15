«Живая связь с ребятами»: как власти Астраханской области оказывают поддержку бойцам СВО
Путин обсудил с главой Астраханской области меры поддержки бойцов СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru
Именно эту тему затронули в ходе встречи президент и глава региона. Но она стала не единственной.
О реализации мер поддержки участников специальной военной операции и их семей сегодня Владимиру Путину доложил губернатор Астраханской области. Рабочая встреча прошла по видеосвязи. Игорь Бабушкин рассказал, что предприятия области с первых дней СВО принимают участие в доставке гуманитарных грузов бойцам на передовую.
«У нас сложилась живая связь с ребятами, я стараюсь как можно чаще встречаться не только с командирами наших подшефных воинских частей, но и рядовыми бойцами. Им очень важно знать, что на малой Родине их помнят и ждут, заботятся об их семьях. У нас на территории региона эффективно работает отделение Фонда защитников отечества. Но еще до открытия мы начали закрепление за каждой семьей координаторов областного министерства социального развития. На выплаты участникам СВО и членам их семей из областного бюджета уже направлено 1,5 миллиарда рублей», — доложил Бабушкин.
В ходе беседы были также затронуты вопросы социально-экономического развития региона, в том числе Каспийского кластера особых экономических зон. Сегодня Астраханская область — лидер по производству специальной техники для работы на морских нефтяных месторождениях. К тому же, в регионе успешно работает единственная в России особая Портовая экономическая зона.
Также губернатор доложил и о высоких показателях в аграрном секторе, был рассмотрен вопрос реализации мер социальной поддержки.
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