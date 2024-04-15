«Некий рупор»: Пьеха рассказал о роли артистов в период важных событий в стране
Стас Пьеха: я стараюсь в любое время транслировать правильные вещи зрителям
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
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Актеры и певцы не только развлекают публику, но еще и помогают своим творчеством пережить переломные моменты.
Российский певец Стас Пьеха сообщил о том, что продолжит давать концерты. Выступления у артиста запланированы по разным городам России по 29 мая.
«Мы продолжаем гастролировать, потому что артист же может не только развлекать. Он может еще заставить людей сопереживать, чувствовать сопричастность к событию», — пояснил артист на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
По словам Стаса Пьехи, артист является «неким рупором» в современной новостной повестке.
«Я стараюсь транслировать в любое время какие-то правильные вещи. Естественно, пока были траурные дни, мы не работали», — рассказал певец.
В память о жертвах теракта: люди продолжают нести цветы и игрушки к «Крокусу»
После теракта в «Крокус Сити Холле» многие отечественные артисты отменили все свои выступления в дни общенационального траура. Многие знаменитости посетили мемориал, чтобы почтить память жертв теракта. Некоторые выделили пожертвования пострадавшим.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группа «Пикник» решила продолжить тур вопреки теракту в «Крокусе».
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