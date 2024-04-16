На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 9 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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Тема:
Спецоперация

Взрывы прогремели на западе Украины в Хмельницкой области. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Исходя из данных официальных ресурсов страны для оповещения населения, во время взрывов в регионе объявили воздушную тревогу.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о взрыве в Днепре.

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