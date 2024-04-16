Российские войска ударили по военным складам на Украине

Российские войска нанесли групповые удары по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ), где хранились боеприпасы, беспилотники и горючее. Об этом сообщает Минобороны России.

Атаки велись с применением авиации и артиллерии, а также силами ракетных войск. В результате ударов поражены цели в 133 районах Украины, в том числе — места скопления живой силы и техники противника.

Также, по данным российского военного ведомства, за минувшие сутки ВС РФ сбили 155 украинских дронов, шесть британских крылатых ракет Storm Shadow, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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