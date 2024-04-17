Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Касимова*

Московский городской суд признал законным арест Алишера Касимова*, являющегося фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Судебное заседание, где рассматривалась апелляционная жалоба обвиняемого, проходило 17 апреля.

По версии следствия, именно Касимов сдавал в аренду квартиру в Путилково предполагаемым террористам. На заседании суда он заявил, что познакомился с ними через сайт объявлений. Те, когда заселялись, якобы представились строителями.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Все 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Твери арестован мужчина, связанный с фигурантами дела о теракте в «Крокусе».

* — внесен в список террористов и экстремистов в России