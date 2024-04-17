Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Касимова*
По версии следствия, обвиняемый сдавал в аренду квартиру в Путилково предполагаемым террористам.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Московский городской суд признал законным арест Алишера Касимова*, являющегося фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Судебное заседание, где рассматривалась апелляционная жалоба обвиняемого, проходило 17 апреля.
По версии следствия, именно Касимов сдавал в аренду квартиру в Путилково предполагаемым террористам. На заседании суда он заявил, что познакомился с ними через сайт объявлений. Те, когда заселялись, якобы представились строителями.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Все 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Твери арестован мужчина, связанный с фигурантами дела о теракте в «Крокусе».
* — внесен в список террористов и экстремистов в России
- 16 апр
- В Твери арестован мужчина, связанный с фигурантами дела о теракте в «Крокусе»
- 16 апр
- Лютая ненависть: подтверждена связь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» с Украиной
- 15 апр
- Свидание обернулось кошмаром: выжившая при теракте в «Крокусе» рассказала о том жутком вечере
- 15 апр
- «Некий рупор»: Пьеха рассказал о роли артистов в период важных событий в стране
- 15 апр
- Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова*
- 15 апр
- Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои* обжаловал свой арест
- 11 апр
- ФБР опасается терактов в США после нападения на «Крокус»
- 11 апр
- «Не нашли слов»: почему некоторые страны ОБСЕ не осудили теракт в «Крокусе»
- 11 апр
- В поиске спасителей: выжившие в «Крокусе» ищут своих ангелов-хранителей
- 11 апр
- Разведен и с семьей не общается: что известно о новом подозреваемом в деле о теракте в «Крокусе»
Читайте также
76%
0.48 99.93
0.14
Нашли ошибку?