Из огня да в полымя: почему Запад переключил внимание с Украины на Израиль

Владимир Зеленский совершенно не согласен с западными политиками, но деваться некуда.

Удары ракетами и беспилотниками военно-воздушных сил Ирана по объектам в Израиле вызвали вопросы у президента Украины Владимира Зеленского, на которые резко ответили страны Запада, об этом сообщает издание EADaily.

Главе киевского режима не понравилось трепетное отношение союзников к Израилю, на помощь в защите воздушного пространства которого пришли ВВС США, Великобритания и иорданские солдаты.

Он полагает, что Украина тоже заслуживает подобной поддержки. В ответ Зеленский получил ясный отказ от США.

«Америка не будет помогать Украине сбивать воздушные цели, как помогала позавчера Израилю», — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Схожей риторики придерживаются и в Великобритании, где министр иностранных дел Дэвид Кэмерон отказал в военной помощи Украине. Однако в этом случае стала известна сама причина — прямое столкновение стран НАТО с российскими войсками для них недопустима.

На помощь пришла Польша, которая планирует передать Украине свои зенитные-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для защиты западных областей, о чем ранее сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Стоит упомянуть, что на Западе в целом нет единого мнения насчет ввода войск на Украину. Проект французского президента Эммануэля Макрона не получил должной поддержки.

Полноценная же война на Ближнем Востоке Запад беспокоит гораздо сильнее, чем локальная военная операция на Украине.

Байдену гораздо важнее не дать разгореться жестокому конфликту между Израилем и Ираном, так как скоро в США пройдут президентские выборы, а поддержка Израиля со стороны избирателей не высока.

В итоге Штаты дают поблажки обоим враждующим сторонам, хотя обе страны уже отказались от многолетнего «табу», нанеся удары по территориям друг друга.

На фоне резких отказов Запада в прямой помощи Украине, спикер Конресса США Майкл Джонсон собирается внести три отдельных законопроекта о финансировании Израиля, Тайваня и Украины, что не выгодно последней. Белый Дом тоже выступает против подобной идеи.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Владимир Зеленский не рад, что Запад переключил все свое внимание на конфликт между Ираном и Израилем, который изначально спровоцировала именно вторая сторона. В частности, обстрел еврейским государством посольства Ирана в Дамаске.