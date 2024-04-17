Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Сильный ветер и дождь ожидается 18 и 19 апреля.

Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Тема:
Погода

Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий 18 и 19 апреля. Жителей столицы ждет дождь, гроза, а также сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в комплексе городского хозяйства города в Telegram-канале.

По прогнозу синоптиков, во второй половине дня четверга начнется сильный дождь, который продолжится и на следующий день. За двое суток ожидается до 40% месячной нормы осадков.

«В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Москвичей информируют об ухудшении погоды через городские табло и СМИ. Принимаются различные меры для защиты от порывов ветра жилых и нежилых помещений, торговых и транспортных объектов. Функционирование систем жизнеобеспечения находится под особым контролем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две с половиной тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ из-за ливней.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

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