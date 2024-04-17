На Украине сообщили о мощных взрывах в Чернигове

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

До этого в области звучал сигнал ракетной опасности.

На Украине сообщили о мощных взрывах в Чернигове

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Тема:
Спецоперация

В Черниговской области Украины прогремели сильные взрывы. Об этом рассказывает местное издание «Страна.ua».

Сообщения появились утром 17 апреля. По данным местных СМИ, в регионе и еще четырех областях Украины звучал сигнал ракетной опасности.

Официальной информации от Минобороны РФ о деятельности российских войск в рамках спецоперации в Черниговской области пока не поступало.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики ВСУ попытались атаковать Мордовию при помощи беспилотника.

Тема:
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