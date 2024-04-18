«Акации» в деле: как артиллеристы помогают пехоте занять новые позиции на фронте

Экипажи самоходок уничтожают опорные пункты и живую силу противника на купянском направлении.

На купянском направлении фронта позиции противника активно разбирают наши артиллеристы. Экипажи самоходок «Акация» настолько интенсивно уничтожают укрепления противника, что менять свои позиции приходится по несколько раз в день. Вместе с бойцами на линии соприкосновения работает наш корреспондент Александр Федорчак.

Российская артиллерия на купянском направление практически не замолкает. У самоходных установок «Акация» цели есть всегда — противник скрывается в блиндажах и окопах. Об интенсивности стрельбы красноречиво говорит количество израсходованных зарядов. Такая стопка с гильзами набирается, в среднем, за пару часов.

«Стреляет из замаскированных, закрытых огневых позиций. Видим, что даже так называемый мангал обложили максетью и ветками. В случае чего — даже вот такое хорошо оборудованное укрытие придется покинуть ради безопасности расчета», — говорит корреспондент.

Менять позицию зачастую приходится несколько раз в день. За этими самоходками украинские беспилотники охотятся постоянно. Механик-водитель с позывным «Лысый» на всю жизнь запомнит, как его машину однажды атаковал целый рой FPV-дронов.

«Восемь штук за час где-то прилетело в машину. Отразили, один сбили. Никто (не пострадал. — Прим. ред.)», — говорит боец.

Сейчас на фронте иногда даже бывает тихо. Но именно эта зловещая тишина заставляет бойцов нервничать.

«По мне лучше, чтобы было больше работы. Потому что затишье, оно все равно как-то наводит тоску. Чем больше работы, тем лучше», — говорит российский военнослужащий.

Противнику артиллеристы скучать точно не дадут. И будут держать его в напряжении, пока окончательно не выбьют.