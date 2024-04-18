Украинские СМИ заявили о взрывах в Ивано-Франковской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на западе Украины

Украинские СМИ заявили о взрывах в Ивано-Франковской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
Спецоперация

В ряде регионов Украины сегодня звучала воздушная тревога, как сообщала местная пресса. При этом от оборонного ведомства России официальной информации не поступало.

Взрывы сегодня произошли в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщают украинские СМИ, в частности издание «Общественное».

По информации прессы, взрывы фиксировались и в самом городе Ивано-Франковск. При этом подробностей больше не приводится, украинские власти ситуацию не комментировали. От Минобороны России также официальной информации не поступало.

При этом воздушная тревога объявлялась в нескольких областях Украины, в их числе — Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы произошли в Киевской области, в регионе объявили воздушную тревогу.

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